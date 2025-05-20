Safranbolu’da Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesi kırsalında, 17 Mayıs 2025 tarihinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri şüphelileri olay yerinde tespit etti.

Yapılan aramada, şüphelilerin kullandığı 2 adet el dedektörü, 1 kazma, 1 çekiç, 1 keser, 1 manivela ve 1 murç ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA