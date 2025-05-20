Safranbolu’da Define Avcıları Suçüstü Yakalandı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde izinsiz kazı yaparak define arayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte el dedektörleri ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi, zanlılar adliyeye sevk edildi.
Karabük’ün Safranbolu ilçesi kırsalında, 17 Mayıs 2025 tarihinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri şüphelileri olay yerinde tespit etti.
Yapılan aramada, şüphelilerin kullandığı 2 adet el dedektörü, 1 kazma, 1 çekiç, 1 keser, 1 manivela ve 1 murç ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA