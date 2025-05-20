Bursa’da Bir Araçta 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bursa'da polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 2’si çocuk, 9 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa’da Bir Araçta 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey gişelerinde İstanbul’dan gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sürücü ile birlikte 2'si çocuk, 2'si kadın, toplam 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Araç sürücüsü T.İ.M.A.'nın ikamet izin ihlali yaptığı, yasal kalış hakkının bulunmadığı, yurt dışı çıkış yasağı olduğu ve 2024 yılında Ankara'da 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

Kaçak göçmenler, İstanbul'dan Bursa'ya gelmek için sürücüyle 40 bin TL karşılığında anlaştıklarını söyledi. Göçmenler, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen taşımada kullanılan araca el konulup, yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü T.İ.M.A. ise işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Kaynak: DHA

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