Konya Karapınar’da İki Ayrı Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde aynı gün içinde yaşanan iki motosiklet kazasında, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde H.C.Ç. ve Meke Gölü çevresinde A.S. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Konya Karapınar’da İki Ayrı Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

İlk kaza, Gaziosmanpaşa Mahallesi Kayaaltı Mevkii’nde gerçekleşti. 42 AZR 570 plakalı motosikletiyle seyir halindeki H.C.Ç., dengesini kaybederek düştü. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden H.C.Ç.’nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Aynı gün, Karapınar’ın turistik noktalarından Meke Gölü çevresinde ikinci bir kaza meydana geldi. 42 AVT 44 plakalı motosikletiyle bölgeyi ziyaret eden A.S., dengesini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Konya’daki bir hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Her iki kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazaların nedenlerine ilişkin tahkikat sürüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

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Konya Trafik kazası
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