Alanya’da Motosiklet Kazası: 1 Can Kaybı

Antalya’nın Alanya ilçesi Seki Mahallesi D-400 Karayolu’nda meydana gelen motosiklet kazasında, 45 yaşındaki Fatih Yüksel çöp konteynerine çarparak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Alanya’da Motosiklet Kazası: 1 Can Kaybı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 20 Mayıs 2025 günü saat 15:00 civarında trajik bir motosiklet kazası yaşandı. Kaza, Seki Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Fatih Yüksel’in kullandığı 59 PU 296 plakalı motosiklet, Alanya istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Fatih Yüksel olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Yüksel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla kazayla ilgili detaylı bir tahkikat başlatıldı. Kazanın nedeni ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İHA

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