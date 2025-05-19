Bursa'da Feci Kaza: Polis Aracı Takla Attı! 5 Yaralı

Bursa'da aile içi şiddet ihbarına müdahale eden polis ekibi, dönüş yolunda kaza geçirdi. Feci kazada takla atan araçtaki iki polis ve üç sivil yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Feci Kaza: Polis Aracı Takla Attı! 5 Yaralı

Bursa'da aile içi şiddet ihbarından dönen polis aracı devrildi, ekipte bulunan 2 polis memuru ile 3 şikayetçi kazada yaralandı. Şans eseri, can kaybı yaşanmadı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi, Nilüfer Caddesi üzerinde meydana geldi. Aile içi şiddet ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine ulaştıktan sonra şikayetçiler D.İ., M.K. ve G.O.'yu ifadeleri alınmak üzere ekip aracına aldı.

Ancak dönüş yolunda beklenmedik bir kaza yaşandı. Aracı kullanan polis memuru İ.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince ekip aracı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü polis memuru İ.A., araçta bulunan meslektaşı İ.K. ile birlikte üç şikayetçi de yaralandı.

Bursa'da Feci Kaza: Polis Aracı Takla Attı! 5 Yaralı - Resim : 1

Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiler. Edinilen bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor ve sağlık durumları iyiye gidiyor.

Polis ekiplerinin görev başında yaşadığı bu talihsiz kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin teknik inceleme sürüyor.

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Kaynak: DHA

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