Bolu Mengen’de Nesli Tehlike Altındaki Vaşak Görüntülendi

Bolu’nun Mengen ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, ormanlık alanda seyir halindeyken nadir görülen bir vaşakla karşılaştı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, görevlilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, vaşağın sakin bir şekilde ormanda yürüdüğü, bir süre sonra ise gözden kaybolduğu görülüyor.

Orman İşletme Müdürlüğü, vaşak ailesinin bölgedeki varlığını izlemeye devam edeceğini ve olası tehditlere karşı koruma önlemlerinin alındığını açıkladı. Yetkililer, bu tür yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine vurgu yaparak, vatandaşları da bilinçli davranmaya çağırdı.

Vaşakların Türkiye’de özellikle Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde az sayıda bulunduğu biliniyor. Bu görüntü, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA