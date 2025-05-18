Denize Giren 20 Yaşındaki Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mezitli ilçesinde denize giren 20 yaşındaki kişi gözden kaybolunca ekipler alarma geçti. Gencin cansız bedeni bulundu.

Son Güncelleme:
Denize Giren 20 Yaşındaki Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Menderes Mahallesi Soli sahilinden denize giren Ahmet A'nın bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde arama yapan dalgıç polisler, kıyıdan 300 metre açıkta buldukları Ahmet A'yı karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ahmet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son
Beyoğlu’nda 19 Mayıs coşkusu Beyoğlu’nda 19 Mayıs coşkusu
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Nesli Tehlike Altındaki 'Bayağı Balaban' Erzurum'da Ortaya Çıktı Nesli Tehlike Altındaki 'Bayağı Balaban' Erzurum'da Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek
İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir
Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı
İslam Memiş: İkinci Dalış Başlıyor Altında 'İkinci Dalış'a Dikkat! Uzman İsimden Kritik Uyarı
Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak