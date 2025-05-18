Beyoğlu’nda 19 Mayıs coşkusu

Beyoğlu Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Haliç'in mavi sularında düzenlenen Deniz Korteji, renkli görüntülere sahne oldu.

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Beyoğlu’nda 19 Mayıs coşkusu

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Spor, sanat ve deniz teması öne çıkan, bayram havasında geçen kutlamalar, Haliç'te düzenlenen Deniz Korteji ile devam etti.

Haliç Su Sporları Merkezi önünde başlayan etkinlikte, dragon tekneleri, yelkenliler, balıkçı tekneleri ve kürek kulüpleri Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Karaköy’e ilerledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de eşi Ayşen Güney ve kızlarıyla etkinliğe katılarak, 19 Mayıs coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik izleyenlere de unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: ANKA

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