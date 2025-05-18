Nesli Tehlike Altındaki 'Bayağı Balaban' Erzurum'da Ortaya Çıktı

Erzurum'da nesli tehlike altında olan "Bayağı Balaban" kuşu yaralı olarak bulundu. Kuş koruma altına alındı.

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Nesli Tehlike Altındaki 'Bayağı Balaban' Erzurum'da Ortaya Çıktı

Oltu Belediyesi 25 Mart Sosyal Tesislerinde görevliler tarafından Bayağı Balaban cinsi kuş bulundu. Kuşun yaralı olduğunu fark eden tesis müdürü İsmail İşler ve tesis personeli Kürşat Gür, kuşun güvenliğini sağlayarak koruma altına aldı.

Kuşu yaralı olarak bulan Kürşat Gür, AA muhabirine "Nesli tehlike altında olduğunu öğrendiğimiz kuşu yaralı olarak bulduk. Kuşu belediyemizin veteriner hekimi Feyzanur Aydın nezaretinde Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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