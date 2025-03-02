Kastamonu’da Vaşak Görüntülendi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yola inen vaşak, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde vaşağın araçlarla birlikte koştuğu ve bir süre sonra gözlerden kaybolduğu anlar yer aldı.
Alınan bilgiye göre, Cide'de karla kaplanan ormandan yola inen vaşak, araçları görünce panik yaparak var gücüyle koşmaya başladı.
Vaşağı fark eden vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde vaşağın araçlarla birlikte koştuğu anlar yer alırken, vaşak daha sonra bariyerlerden atlayarak görüş alanından ayrıldı.
Kaynak: İHA
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