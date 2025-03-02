Kastamonu’da Vaşak Görüntülendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yola inen vaşak, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde vaşağın araçlarla birlikte koştuğu ve bir süre sonra gözlerden kaybolduğu anlar yer aldı.

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Alınan bilgiye göre, Cide'de karla kaplanan ormandan yola inen vaşak, araçları görünce panik yaparak var gücüyle koşmaya başladı.

Vaşağı fark eden vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde vaşağın araçlarla birlikte koştuğu anlar yer alırken, vaşak daha sonra bariyerlerden atlayarak görüş alanından ayrıldı.

Kaynak: İHA

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