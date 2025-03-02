Kastamonu’da Vaşak Görüntülendi

Alınan bilgiye göre, Cide'de karla kaplanan ormandan yola inen vaşak, araçları görünce panik yaparak var gücüyle koşmaya başladı.

Vaşağı fark eden vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde vaşağın araçlarla birlikte koştuğu anlar yer alırken, vaşak daha sonra bariyerlerden atlayarak görüş alanından ayrıldı.

Kaynak: İHA