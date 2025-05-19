Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Yaylabayır Mahallesi'nin Tahtalı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yücel Tok, tarlasına gitmek üzere yola çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 36 KA 648 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Tok, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gece boyunca kendisinden haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde arama yaparak Tok’un cansız bedenine ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Tok’un cenazesi, Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.