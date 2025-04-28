Kaçak Defineciler Suçüstü Yakalandı
Kars’ın Selim ilçesinde define avcısı 5 kişi, jandarma ekiplerince kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca kültür miraslarını korumak maksadıyla, Selim Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Kars’ın Selim ilçesi Çaybaşı köyü sınırları içerisinde 5 kişinin izinsiz kazı yaptığı belirlendi.
Bu gelişme üzerine harekete geçen jandarma düzenlediği operasyonla define avcısı 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Kazı yapılan alanda jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği arama kapsamında, 2 dedektör,1 el telsizi, 2 kürek ve 1 levye ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 define avcısı sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA