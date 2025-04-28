Ahır Yangını Mahallede Panik Yarattı

Saraykent ilçesi Sarayözü Mahallesi'nde bir ahırda yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken ahır kullanılamaz hale geldi. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu da, yangının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebinin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA