Ahır Yangını Mahallede Panik Yarattı

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde çıkan yangın mahallede panik yaratırken, olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürdü. Yangın neticesinde ahır kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Ahır Yangını Mahallede Panik Yarattı

Saraykent ilçesi Sarayözü Mahallesi'nde bir ahırda yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken ahır kullanılamaz hale geldi. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu da, yangının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebinin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yozgat Yangın İtfaiye
Son Güncelleme:
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
Nevşehir'de 2 Otomobil Çarpıştı, 1 Ölü, 3 Yaralı Nevşehir'de 2 Otomobil Çarpıştı, 1 Ölü, 3 Yaralı
Aydın'da Tarihi Eser Operasyonu Aydın'da Tarihi Eser Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti