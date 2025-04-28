Aydın'da Tarihi Eser Operasyonu

Aydın'da düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans döneminden tarihi eserler ele geçirildi.

Aydın'da Tarihi Eser Operasyonu

Aydın'da Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan faaliyette, Akyaka Mahallesi’nde arazi sahibi E.Ö. ile birlikte S.Ö., E.Ö., E.İ. isimli kişiler kaçak kazı sonucu bir mezar içerisinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler buldu. Buldukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri arayan E.Ö. isimli kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 2 adet bronz sikke, 1 adet altın yüzük, 5 adet bronz düğme, 1 adet gümüş kemer tokası, 1 adet gümüş çanta tokası, 1 adet yağ lambası, 1 adet testi kapağı ele geçirildi. 12 adet tarihi eser Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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