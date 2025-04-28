Batman'da Kaçakçılık Operasyonu! 10 Kişiye Adli İşlem

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 1 iş yeri, 1 tır ve 2 araçta gerçekleştirdikleri kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirdi.

Bu aramalarda 2 bin 198 paket kaçak sigara, 37 kutu viski ve 3 cep telefonu bulundu.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA