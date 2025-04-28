Batman'da Kaçakçılık Operasyonu! 10 Kişiye Adli İşlem

Batman'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 198 paket gümrük kaçağı sigara, 37 kutu viski ve 3 cep telefonu ele geçirildi, 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu! 10 Kişiye Adli İşlem

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 1 iş yeri, 1 tır ve 2 araçta gerçekleştirdikleri kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirdi.

Bu aramalarda 2 bin 198 paket kaçak sigara, 37 kutu viski ve 3 cep telefonu bulundu.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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