Batman'da Kaçakçılık Operasyonu! 10 Kişiye Adli İşlem
Batman'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 198 paket gümrük kaçağı sigara, 37 kutu viski ve 3 cep telefonu ele geçirildi, 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 1 iş yeri, 1 tır ve 2 araçta gerçekleştirdikleri kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirdi.
Bu aramalarda 2 bin 198 paket kaçak sigara, 37 kutu viski ve 3 cep telefonu bulundu.
Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA