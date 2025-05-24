İstanbullular Dikkat: Yarın Bu Yollar Trafiğe Kapalı... İşte Detaylar

İstanbul Valiliği, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının gerçekleştirileceği Yenikapı Etkinlik Alanı çevresinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahları duyurdu. Kutlamalar nedeniyle 25 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren bazı ana arterlerde ulaşım sağlanamayacak.

Valilik açıklamasına göre trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nin sahil istikameti ve bu caddeye bağlantılı tüm yollar

Namık Kemal Caddesi ve bağlantılı sokaklar

Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule - Çatladıkapı arası)

Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı - Yedikule arası)

Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi

Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu

Namık Kemal ve Samatya varyantları ile Mahramacı Sokak ve çevre yollar

Vatandaşların bu bölgelerde trafik yoğunluğu yaşamamaları için kullanabilecekleri alternatif güzergahlar ise şöyle sıralandı:

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi

Onuncu Yıl Bulvarı

Avrasya Tüneli

Valilik, İstanbulluları kutlamalar sırasında yaşanabilecek yoğunluk ve kapanmalara karşı uyardı, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA