İstanbullular Dikkat: Yarın Bu Yollar Trafiğe Kapalı... İşte Detaylar

Galatasaray’ın Yenikapı’da düzenleyeceği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul Valiliği, 25 Mayıs Cumartesi günü birçok yolu saat 12.00'den itibaren araç trafiğine kapatacak. Sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı.

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İstanbullular Dikkat: Yarın Bu Yollar Trafiğe Kapalı... İşte Detaylar

İstanbul Valiliği, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının gerçekleştirileceği Yenikapı Etkinlik Alanı çevresinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahları duyurdu. Kutlamalar nedeniyle 25 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren bazı ana arterlerde ulaşım sağlanamayacak.

Valilik açıklamasına göre trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nin sahil istikameti ve bu caddeye bağlantılı tüm yollar
Namık Kemal Caddesi ve bağlantılı sokaklar
Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule - Çatladıkapı arası)
Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı - Yedikule arası)
Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi
Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu
Namık Kemal ve Samatya varyantları ile Mahramacı Sokak ve çevre yollar

İstanbullular Dikkat: Yarın Bu Yollar Trafiğe Kapalı... İşte Detaylar - Resim : 1

Vatandaşların bu bölgelerde trafik yoğunluğu yaşamamaları için kullanabilecekleri alternatif güzergahlar ise şöyle sıralandı:

Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi
Onuncu Yıl Bulvarı
Avrasya Tüneli

Valilik, İstanbulluları kutlamalar sırasında yaşanabilecek yoğunluk ve kapanmalara karşı uyardı, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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İstanbul Trafik
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