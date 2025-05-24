Baba ile Oğlu Kamyonette Yakılmıştı! Korkunç Cinayette Düğüm Çözüldü

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarında 19 Mayıs sabahı korkunç bir cinayet ortaya çıktı. Boş bir arazide terk edilmiş halde bulunan yanmış kamyonetin ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, araç içerisinde iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede cesetlerin Remzi Sati ve oğlu Muhammed Sati'ye ait olduğu belirlendi.

BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, kamyonetten yaklaşık 500 metre uzaklıkta 7 adet boş kovan ile yanmış bir cep telefonu, kartvizit ve el feneri buldu. Bu materyaller, detaylı analiz yapılmak üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Vücut bütünlüklerinin bozulmuş olması nedeniyle baba ve oğlun kimliklerinin kesinleştirilmesi için ailelerinden DNA örnekleri alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Mehmet D., Mehmet K., İshak K. ve Ali Mert İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer üç kişi ise ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

İTİRAF ETTİ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen kapsamlı çalışmada, olay gününe ait 735 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Soruşturmanın düğümünü çözen gelişme ise tutuklu şüphelilerden Ali Mert İ.'nin itirafıyla geldi. İfadesinde Remzi Sati'den 200 bin lira alacağı olduğunu belirten Ali Mert İ., olay günü baba ve oğlunu konuşmak bahanesiyle bölgeye çağırdığını, daha sonra yanında taşıdığı tabancayla ikisini vurduğunu söyledi. Cinayetin ardından delilleri yok etmek için aracı kolonya ve benzinle ateşe verdiğini de kabul etti.

Ali Mert İ.'nin itirafı sonrası jandarma ekipleri, zanlıya hem olay yerinde hem de ikamet ettiği Kuşburnu Mahallesi'nde keşif yaptırdı. Şüphelinin gösterdiği noktada, olayda kullanılan tabanca, evinin yakınlarındaki bir ağacın altına gizlenmiş şekilde bulundu. Ayrıca, suçta kullanılan kolonya ve benzin şişeleri ile olay günü giydiği mont da zanlının evinde ele geçirildi.

Kaynak: DHA