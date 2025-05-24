Cumali, Bünyamin, Sefa, Ali’den Sonra Bir Çocuk Daha! Minik Salim’in Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu
7 yaşındaki Cumali, 5 yaşındaki Ali, 5 yaşındaki Bünyamin, 13 yaşındaki Sefa Çağlar’dan sonra 2 yaşındaki Salim Aslan’ın cansız bedeni de sulama kanalında bulundu. Hatay’da minik Salim’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son aylarda sayısı artmaya devam eden sulama kanalındaki çocuk ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Hatay’ın Samandağı ilçesinde 2 yaşındaki Salim Aslan’ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
OYUN OYNARKEN Mİ DÜŞTÜ?
Kuşalanı Mahallesi Okul Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre 2 yaşındaki Salim Aslan oyun oynarken dengesini kaybederek evinin karşısında bulunan DSİ kanalına düştü.
300 METRE İLERİDE BULUNDU
Suyu kesilen kanalda 1 saat süren çalışma sonrasında minik Salim’in cansız bedeni düştüğü yerden 300 metre ileride bulundu. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.
Salim’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kahreden olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
7 YAŞINDAKİ CUMALİ
Adana’da 6 gündür kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali Timi’nin cansız bedeni, sulama kanalında bulunmuştu. Minik Cumali’nin birkaç gün önce sulama kanalı çevresinde terliğine ulaşan ekipler takip ettikleri iz sonrasında aramayı kanalda devam ettirmiş, ardından acı gerçek ortaya çıkmıştı.
5 YAŞINDAKİ BÜNYAMİN
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Aşağı Çinpolat Mahallesi'nde evlerinin yakınında oyun oynayan 5 yaşındaki Bünyamin Saruhan’ın cansız bedeni 3 kilometre uzaklıktaki Obalı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında bulunmuştu.
5 YAŞINDAKİ ALİ
Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortadan kaybolan 5 yaşındaki Ali Bulut, mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 sularında sulama kanalında ölü bulunmuştu.
13 YAŞINDAKİ SEFA
Antalya’nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’dan 22 Nisan’dan itibaren haber alınamamıştı. Okul çıkışı arkadaşlarıyla eve yürüyen ve ortalıktan kaybolan Sefa’nın ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.
Ekipler, Sefa’nın son görüldüğü yer Burmahancı Mahallesi'nde kanal boyunda araştırma yapmıştı. Sefa’nın cansız bedenine ulaşılmıştı.
Kaynak: DHA