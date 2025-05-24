Cumali, Bünyamin, Sefa, Ali’den Sonra Bir Çocuk Daha! Minik Salim’in Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu

7 yaşındaki Cumali, 5 yaşındaki Ali, 5 yaşındaki Bünyamin, 13 yaşındaki Sefa Çağlar’dan sonra 2 yaşındaki Salim Aslan’ın cansız bedeni de sulama kanalında bulundu. Hatay’da minik Salim’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:

Son aylarda sayısı artmaya devam eden sulama kanalındaki çocuk ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Hatay’ın Samandağı ilçesinde 2 yaşındaki Salim Aslan’ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

OYUN OYNARKEN Mİ DÜŞTÜ?

Kuşalanı Mahallesi Okul Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre 2 yaşındaki Salim Aslan oyun oynarken dengesini kaybederek evinin karşısında bulunan DSİ kanalına düştü.

Cumali, Bünyamin, Sefa, Ali’den Sonra Bir Çocuk Daha! Minik Salim’in Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu - Resim : 1

300 METRE İLERİDE BULUNDU

Suyu kesilen kanalda 1 saat süren çalışma sonrasında minik Salim’in cansız bedeni düştüğü yerden 300 metre ileride bulundu. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.

Salim’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kahreden olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cumali, Bünyamin, Sefa, Ali’den Sonra Bir Çocuk Daha! Minik Salim’in Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu - Resim : 2

7 YAŞINDAKİ CUMALİ

Adana’da 6 gündür kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali Timi’nin cansız bedeni, sulama kanalında bulunmuştu. Minik Cumali’nin birkaç gün önce sulama kanalı çevresinde terliğine ulaşan ekipler takip ettikleri iz sonrasında aramayı kanalda devam ettirmiş, ardından acı gerçek ortaya çıkmıştı.

Cumali, Bünyamin, Sefa, Ali’den Sonra Bir Çocuk Daha! Minik Salim’in Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu - Resim : 3

5 YAŞINDAKİ BÜNYAMİN

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Aşağı Çinpolat Mahallesi'nde evlerinin yakınında oyun oynayan 5 yaşındaki Bünyamin Saruhan’ın cansız bedeni 3 kilometre uzaklıktaki Obalı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında bulunmuştu.

5 YAŞINDAKİ ALİ

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortadan kaybolan 5 yaşındaki Ali Bulut, mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 sularında sulama kanalında ölü bulunmuştu.

Cumali, Bünyamin, Sefa, Ali’den Sonra Bir Çocuk Daha! Minik Salim’in Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu - Resim : 4

13 YAŞINDAKİ SEFA

Antalya’nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’dan 22 Nisan’dan itibaren haber alınamamıştı. Okul çıkışı arkadaşlarıyla eve yürüyen ve ortalıktan kaybolan Sefa’nın ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Ekipler, Sefa’nın son görüldüğü yer Burmahancı Mahallesi'nde kanal boyunda araştırma yapmıştı. Sefa’nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Sulama Kanalına Düşen Kardeşini Kurtarmak İstedi, Hayatını KaybettiSulama Kanalına Düşen Kardeşini Kurtarmak İstedi, Hayatını KaybettiGüncel

Kayıp Çocuklarda ‘Sulama Kanalı’ Gizemi… Bir Çocuğun Daha Cansız Bedeni BulunduKayıp Çocuklarda ‘Sulama Kanalı’ Gizemi… Bir Çocuğun Daha Cansız Bedeni BulunduGüncel

Sulama Kanallarında Biten Çocukluk! Cumali ve Ali'den Sonra Şimdi de 5 Yaşındaki Bünyamin...Sulama Kanallarında Biten Çocukluk! Cumali ve Ali'den Sonra Şimdi de 5 Yaşındaki Bünyamin...Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Hatay
Son Güncelleme:
Duş Almak İçin En Doğru Zaman Ne? Sabah mı, Akşam mı? Duş Almak İçin En Doğru Zaman Ne? Sabah mı, Akşam mı?
Trafiğe Çıkanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Artık Göz Açtırmayacak Trafiğe Çıkanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Artık Göz Açtırmayacak
Antalya'daki "Tefeci" Operasyonunda 4 Kişi Tahliye Edildi Antalya'daki "Tefeci" Operasyonunda 4 Kişi Tahliye Edildi
Ormanlık Alanda Saklanan Uyuşturucu Yakalandı Ormanlık Alanda Saklanan Uyuşturucu Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi
Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor
Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor
Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor