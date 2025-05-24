Sulama Kanalına Düşen Kardeşini Kurtarmak İstedi, Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trajik olayda, sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmaya çalışan 11 yaşındaki Dilan S. hayatını kaybetti. Zeynepli Mahallesi'nde 7 yaşındaki Kader S., dengesini kaybederek suya düştü. Kardeşinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Dilan, tereddüt etmeden suya atladı ancak akıntıya kapıldı.

İki çocuğun yardım çığlıklarını duyan amcaları İsmail S., hemen suya girerek onları kıyıya çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Dilan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kader ise hastaneye kaldırıldı. Dilan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA