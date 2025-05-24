Sulama Kanalına Düşen Kardeşini Kurtarmak İstedi, Hayatını Kaybetti

Adana’da küçük kardeşini kurtarmaya çalışan 11 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Sulama kanalına düşen kardeşler, amcaları tarafından sudan çıkarıldı.

Son Güncelleme:
Sulama Kanalına Düşen Kardeşini Kurtarmak İstedi, Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trajik olayda, sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmaya çalışan 11 yaşındaki Dilan S. hayatını kaybetti. Zeynepli Mahallesi'nde 7 yaşındaki Kader S., dengesini kaybederek suya düştü. Kardeşinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Dilan, tereddüt etmeden suya atladı ancak akıntıya kapıldı.

İki çocuğun yardım çığlıklarını duyan amcaları İsmail S., hemen suya girerek onları kıyıya çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Dilan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kader ise hastaneye kaldırıldı. Dilan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana ölüm
Son Güncelleme:
Genç Astsubayın Acı Sonu! Kahreden Detay Ortaya Çıktı Genç Astsubayın Acı Sonu! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
Duş Almak İçin En Doğru Zaman Ne? Sabah mı, Akşam mı? Duş Almak İçin En Doğru Zaman Ne? Sabah mı, Akşam mı?
Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı
CHP’de Dış Politika Krizi: Namık Tan İstifanın Eşiğinden Döndü! Özel Devreye Girdi, 'Tam Yetki' Verildi CHP’de Dış Politika Krizi: Namık Tan İstifanın Eşiğinden Döndü!
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Dış Politika Krizi: Namık Tan İstifanın Eşiğinden Döndü! Özel Devreye Girdi, 'Tam Yetki' Verildi CHP’de Dış Politika Krizi: Namık Tan İstifanın Eşiğinden Döndü!
Merkez Bankası'ndan Kritik Hamle! Zorunlu Karşılık Oranları Değişti Merkez Bankası'ndan Kritik Hamle! Zorunlu Karşılık Oranları Değişti
Genç Astsubayın Acı Sonu! Kahreden Detay Ortaya Çıktı Genç Astsubayın Acı Sonu! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
Yenidoğan Çetesi Skandalında Yeni Detaylar... Savcıya Suikast Planı Deşifre Oldu: Hangi Işıkta Durduğuna Kadar İzlenmiş! Yenidoğan Çetesi Skandalında Yeni Detaylar... Savcıya Suikast Planı Deşifre Oldu!
ABD'den Flaş Suriye Kararı! Yaptırımlar Resmen Kaldırıldı ABD'den Flaş Suriye Kararı! Yaptırımlar Resmen Kaldırıldı