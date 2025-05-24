Ormanlık Alanda Saklanan Uyuşturucu Yakalandı

Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin ormanlık alana sakladığı 7 bin 95 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 3 kişinin tutuklandığı 1 kişinin de arandığı öğrenildi.

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Ormanlık Alanda Saklanan Uyuşturucu Yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (20), K.O.Y. (27), K.E. (24) ve G.M. (25) isimli şahısların ilçeye uyuşturucu madde getirerek ormanlık alanda sakladıkları ve ticaretini yaptıkları yönünde istihbarat edindi. Alınan bilgi sonrası yapılan arazi aramasında ormanlık alana gizlenmiş halde 7 bin 95 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla E.K., K.E. ve G.M. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. K.O.Y. isimli diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler E.K., K.E. ve G.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

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