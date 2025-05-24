Evi Kaçak Sigara Üretim Merkezine Çevirmişler! 2 Kişi Gözaltında

Mersin'in Mut ilçesinde bir evi kaçak sigara üretim merkezine çeviren 2 şahıs yakalandı.

Evi Kaçak Sigara Üretim Merkezine Çevirmişler! 2 Kişi Gözaltında

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde kaçak sigara üreterek ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 2 şahıs tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üretim merkezi haline getirilen evde ise 120 bin adet dolu makaron, 5 adet boş makaron, 140 kilogram bandrolsüz tütün, 25 adet sigara sarma makinesi, 4 adet dolum makinesi, 3 adet hava kompresörü ile 1 adet tütün kurutma makinesi ele geçirildi.

Göz altına alınan 2 şüphelinin adli işlemlerinin yapılması için, jandarma ekipleri tarafından götürüldü.

Kaynak: İHA

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