İstanbul Boğazı'nda Can Pazarı! 10 Yaşındaki Çocuk Denize Düştü, O Anlar Kamerada

Beşiktaş’ta vapurdan denize düşen 10 yaşındaki kız, özel tekne kaptanının attığı can simidi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş açıklarında yaşanan olayda, iskeleden ayrılan bir vapurdan 10 yaşındaki bir kız çocuğu denize düştü. Olay yerine hızla Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgede bulunan iş insanı Sebahattin Seven’e ait özel teknenin kaptanı, duruma müdahale ederek küçük kıza can simidi attı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 10 yaşındaki kızı denizden çıkararak hastaneye sevk etti. Denizde yaşanan bu can pazarı, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Kurtarılan kızın sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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