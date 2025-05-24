Siirt'te İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! 4 Kişi Hastanelik Oldu

Siirt’te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! 4 Kişi Hastanelik Oldu

Kaza, öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Aslan A. yönetimindeki 34 FE 7769 plakalı otomobil ile Latibe E. yönetimindeki 16 APG 874 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Siirt'te İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! 4 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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