Gümüşhane'de Ayı Paniği! Mahalleli Evden Çıkamadı

Gümüşhane merkez Eskibağlar Mahallesi'nde gündüz vakti ortaya çıkan bir ayı, mahalle sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşlar, şehir merkezine kadar inen ayıyı, cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, olay mahallede tedirginliğe yol açtı.

'TEDİRGİN OLUYOR'

Mahallede dolaşan ayının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, vatandaşlar bu durumun ilk olmadığını belirtti. Eskibağlar Mahallesi Muhtarı Musa Gündüz, özellikle bu yıl bölgede ayı sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.

Gündüz, "Ayı, evimin çok yakınına kadar indi. Üstelik bu ayının yavruları da sürekli bölgede geziyor. Vatandaşlarımız artık gündüz bile dışarı çıkarken tedirgin oluyor" dedi.

Kaynak: İHA