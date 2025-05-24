Şanlıurfa'da 48 Firari Yakalandı

Şanlıurfa'da, haklarında çeşitli suçlardan 1 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 48 firari şahıs, güvenlik güçlerinin 2 günde gerçekleştirdiği operasyonlarla yakalandı.

Şanlıurfa'da 48 Firari Yakalandı

Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, aralarında ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin de bulunduğu 48 firari yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Son 2 gün içinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 15 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi, 10 yıl ve üzeri cezası olan 3 kişi, 5 ile 10 yıl arası ceza alan 11 kişi ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 32 kişi olmak üzere 48 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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