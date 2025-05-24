Yangında Mahsur Kalan Kedinin İmdadına İtfaiye Ekipleri Koştu

Bursa'da bir apartmanın çat katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan kedinin imdadına itfaiyeci Melisa Kılıç koştu.

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Yangında Mahsur Kalan Kedinin İmdadına İtfaiye Ekipleri Koştu

Bursa’da 8 katlı bir apartmanın çatı katında bulunan dairede yangın çıkarken, bir kedi dairede mahsur kaldı. Mahsur kalan kediyi itfaiyeci Melisa Kılıç kurtardı.

Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Barboros Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatı katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangına müdahale eden itfaiye ekibinde görevli itfaiye eri Melisa Kılıç, o sırada dairede bulunan kediyi kurtarıp apartmanın bahçesine indirdi. Kediyi gören komşular, itfaiyeciyi tebrik etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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