Niğde'de Firarilere Operasyon! 9 Kişi Yakalandı

Türkiye genelinde firari şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında, Niğde'de arama kaydı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Niğde'de Firarilere Operasyon! 9 Kişi Yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 9 şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonda 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.A., 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan V.D., 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.Ö., 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G., 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.C. ve yine aynı süre cezası bulunan A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Ayrıca ifadeye yönelik arama kararı bulunan D.A., O.T. ve O.A. da yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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