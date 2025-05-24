Ağrı'da 2 Ton Kaçak İnci Kefali Ele Bulundu

Ağrı’da düzenlenen ortak operasyonda, Van’dan Doğubayazıt ilçesine kaçak yollarla taşınan 2 ton inci kefali bulundu.

Ağrı'da 2 Ton Kaçak İnci Kefali Ele Bulundu

Ağrı’da, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, Van’dan Doğubayazıt ilçesine kaçak yollarla taşınan 2 ton inci kefali ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonun kaçak avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda, Van ilinden Doğubayazıt ilçemize kaçak yollarla taşındığı tespit edilen, 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması ve satışı yasak olan, nesli tehlike altında bulunan ve koruma altında olan 2 ton inci kefali ele geçirilmiştir. 1 şahıs hakkında idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kaçak avcılıkla mücadelede kararlılıkla devam edileceği vurgulanarak, "Kaçak avcılığa geçit yok. Avlanma yasaklarına uyalım, doğamızı birlikte koruyalım." denildi.

Kaynak: İHA

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