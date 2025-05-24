750 Sporcunun Katıldığı Festivalde Büyük Heyecan

Samsun’da düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali, 750 sporcunun katıldığı dragon bot yarışlarıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Festivalin...

750 Sporcunun Katıldığı Festivalde Büyük Heyecan

Samsun’da düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali, 750 sporcunun katıldığı dragon bot yarışlarıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Festivalin ilk gününde spor ve eğlence bir arada yaşandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde SUKAY Tesisleri’nde başlayan festivalin ilk günü, sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. Festivale Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular damga vurdu. Dragon bot yarışları, etkinliğin en çok dikkat çeken bölümü oldu.

2 BİN METREKARELİK PARKUR

Türkiye’den 50 kulüp ile birlikte Azerbaycan ve İran Milli Takımları’nın da yer aldığı yarışlarda 750 profesyonel sporcu, 200 metrelik sprint ve 2 bin metrelik maraton parkurunda kıyasıya mücadele etti.
Festivalde ayrıca su kayağı ve wakeboard gösterileri, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatırken, DJ performansı festival coşkusunu artırdı. Sporla eğlenceyi buluşturan organizasyon, Samsun’un su sporları alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.


Sporcular ise festivalin oldukça heyecanlı geçtiğini söyledi.
Festival 25 Mayıs günü sona erecek.

Kaynak: AA

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