Aydın'da Feci Olay... Kayan Toprağın Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde feci bir olay yaşandı. Bir kepçe operatörü kayan toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Aydın'da Feci Olay... Kayan Toprağın Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Aydın’da çalıştığı sırada kayan toprağın altında kalan kepçe operatörü Halil Koyuncu yaşamını yitirdi.

Saat 12.30 sıralarında, Dalama Mahallesi'ndeki arazide meydana gelen olayda, kepçe operatörü Halil Koyuncu, H.Y.'ye (34) ait arazide çalışma yaparken toprak kaydı. Koyuncu, toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak toprak altından çıkarılıp Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, H.Y.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kaynak: AA

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