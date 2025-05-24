Paravan Şirketlerle Yaklaşık Bir Milyar Liralık Vurgun!

Tekirdağ'da paravan şirketler aracılığıyla 926 milyon TL'lik bir dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi. Düzenlenen operasyonda 24 şahıs tutuklandı.

Paravan Şirketlerle Yaklaşık Bir Milyar Liralık Vurgun!

Tekirdağ'da paravan şirketler üzerinden çalışan bir dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik takibiyle yürütülen operasyonda, paravan şirketler üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 1222 vatandaşı dolandırdığı belirlenen suç örgütüne mensup 49 şüpheli belirlendi.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, ekipler bazı adreslere koçbaşıyla kapıları kırarak adreslere girdi. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet ruhsatsız tabanca, 107 adet fişek ile paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Paravan Şirketlerle Yaklaşık Bir Milyar Liralık Vurgun! - Resim : 1

24 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 41 şüpheliden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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