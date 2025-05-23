4 İlde Dev Operasyon: 64 Kişi Yakalandı, 1.8 Milyar Liralık Vurgun Ortaya Çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde dolandırıcılık faaliyetleri yürüten dört ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli gerçekleşen baskınlarda toplam 64 şüpheli gözaltına alındı.

35 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya’nın aktardığına göre, operasyonlarda yakalanan zanlılardan 35’i tutuklandı, 29’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütlerinin, sahtecilikten kişisel veri hırsızlığına kadar birçok yöntemle vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi.

YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Antalya’da şebekenin, sahte reçetelerle yeşil reçeteli ilaçları sattığı; Artvin’de ise cinsel içerikli ürünler satan bir firmadan elde edilen müşteri bilgileriyle “uzlaşma parası” bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Adana’daki zanlılar, yardım kisvesi altında dağıttıkları alışveriş kartları aracılığıyla 343 kişiyi dolandırdı.

SAHTE ENGELLİ RAPORU DÜZENLEMİŞLER

Balıkesir’deki suç ağının ise para karşılığı sahte engelli raporları düzenleyerek kamu kurumlarını zarara uğrattığı ortaya çıktı. Bu raporlarla usulsüz şekilde edinilen 12 araca da el konuldu. Operasyon sırasında çok sayıda sahte sağlık raporu, dijital materyal, ruhsatsız tabanca ve banka kartları ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yapılan analizde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 785 milyon liralık para trafiği saptandı. Ayrıca, 402 banka hesabı, 18 kripto varlık hesabı, 5 araç ve 2 konuta el konularak mal varlıklarına tedbir uygulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliler hakkında; suç örgütü kurmak, resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kişisel verilerin yasa dışı kullanımı ve kara para aklama gibi birçok suçtan soruşturma başlatıldı. Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadelemiz sürecek" mesajı verdi.

"1 Milyar 785 Milyon TL hesap hareketliliği bulunan 4 ayrı Dolandırıcı Organize Suç Örgütü üyesi 64 şüpheliyi yakaladık"



Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 64 şüpheli yakalandı❗️… pic.twitter.com/9x72Ow2H6m — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 23, 2025

Kaynak: İHA