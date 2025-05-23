Meteoroloji Uyardı! O Bölgede Yaşayanlar Dikkat: Sağanak Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde yaz havası etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yurt genelini etkisi altına alırken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar ve toz taşınımı vatandaşları uyarıyor.

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan ile Van ve Hakkari’nin doğu bölgelerinde yaşayanların ani sağanaklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Güneydoğu'da ise sıcak hava dalgasına ek olarak toz taşınımı etkili olacak. Meteoroloji yetkilileri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu genelinde beklenen toz taşınımının görüş mesafesinde düşüşe ve solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara, Ege ve İç Anadolu’da ise sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor. İstanbul'da 28°C, İzmir’de 32°C, Ankara’da ise 30°C’lik sıcaklıklar ölçülüyor.

Bölgelere göre hava durumu ise şöyle:

Marmara ve Ege: Az bulutlu ve açık, sıcaklıklar 30°C’nin üzerinde.

Akdeniz: Toroslar çevresi yağış alacak, diğer bölgelerde parçalı bulutlar.

Karadeniz: İç kesimlerde sağanak yağış riski var.

Doğu Anadolu: Yağışlar ve toz taşınımı gündemde.

Güneydoğu Anadolu: Sıcak ve tozlu bir gün bekleniyor.

Yetkililer, hem yüksek sıcaklıklar hem de toz taşınımı nedeniyle özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin dışarıda uzun süre kalmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi