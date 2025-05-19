Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı! Tarih Verildi... Afrika'dan Geliyor, Sıcaklık 10 Derece Birden Artacak
Meteoroloji, ülkenin kuzeydoğu kesimleri için sağanak yağış ve gök gürültüsü uyarısında bulundu. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında kuzeyde düşüş öngörülüyor. Öte yandan Çarşamba gününden itibaren Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası yurda giriş yapacak. Sıcaklıklar 10 derece birden artacak. İstanbul'da termometrelerin 30 dereceleri aşacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görülecek.
Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın güney yönlerden orta şiddette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise zaman zaman kuvvetli şekilde (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT
Öte yandan, yağışlı havanın Çarşamba gününden itibaren ülkeyi terk etmesi öngörülüyor. Afrika üzerinden gelecek olan sıcak hava dalgası yola çıktı. Çarşamba günü yurda giriş yapması beklenen sıcak hava tüm yurtta sıcaklıkları 10 derece birden yukarı çekecek. Termometreler İstanbul’da 30 dereceleri görecek. İzmir 33, Ankara 31 derecelere kadar çıkacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi