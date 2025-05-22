İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu! Bakan Yerlikaya Açıkladı: 272 Torbacı Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-İstanbul 2" operasyonunda 272 sokak satıcısının gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonun gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı yürütüldüğünü belirterek, "Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı" ifadelerini kullandı.

Operasyonun dört aylık titiz bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini aktaran Yerlikaya, bu süreçte İstanbul'un birçok ilçesinde şüphelilerin teknik ve fiziki takibe alındığını, elde edilen bilgilerin büyük bir hassasiyetle analiz edilerek suç delillerinin toplandığını kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli başta olmak üzere birçok ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon sonrası açıklamasında sert ifadeler kullanan Yerlikaya, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz" dedi.

Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Valiliği'ne, Başsavcılıklara ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi