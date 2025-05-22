İBB'ye 3. Dalga Operasyonunda Yeni Gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’deki usulsüz ihale iddiaları kapsamında gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de yapılan ihalelerde yolsuzluk ve rüşvet suçlarının işlendiği öne sürüldü. Soruşturmada, İBB ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren bağlantılı olduğu belirtilen Taner Çetin'in, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan tutuklu Murat Ongun’a bağlı olarak bu şirketlerde çeşitli usulsüzlüklere karıştığı iddia edildi. Çetin’in, ihaleleri yakın şirketlere yönlendirdiği ve bu firmalardan rüşvet alarak menfaat sağladığı öne sürülürken; MASAK raporlarına göre, edinilen mal varlıklarının ödemeleri doğrudan bu firmalar tarafından karşılandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheli Taner Çetin’le birlikte, söz konusu ihale süreçlerinde rol aldıkları belirlenen ve aralarında İBB yetkilileri, şirket temsilcileri ve Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin’in de yer aldığı 20 kişi, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA