İstanbul'da Yola Çıkacaklar Dikkat: Halk Otobüsleri Kontak Kapattı, Duraklarda Kuyruk Oluştu

İstanbul’da özel halk otobüsleri kontak kapattı. Duraklarda uzun kuyruklar oluşurken işe gitmek için yola çıkan birçok İstanbullu otobüs bulamadığı için mağdur oldu. İETT'den yapılan açıklamada ek seferler ve yeni hat planlamalarının devreye alındığı belirtildi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Yola Çıkacaklar Dikkat: Halk Otobüsleri Kontak Kapattı, Duraklarda Kuyruk Oluştu

İstanbul'da toplu ulaşım bu sabah ciddi bir aksama yaşadı. Özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) toplam 6 milyar TL'lik hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. Seferlerin durması ve İETT otobüslerinin yetersiz kalması nedeniyle sabah saatlerinde kent genelindeki duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar işe ve okula yetişebilmek için çareyi taksiye binmekte buldu.

İstanbul'da Yola Çıkacaklar Dikkat: Halk Otobüsleri Kontak Kapattı, Duraklarda Kuyruk Oluştu - Resim : 1

ÇARE TAKSİDE

Esenler Kazım Karabekir durağında Aksaray yönüne gitmek isteyenler saatlerce otobüs bekledi. Ancak özel halk otobüslerinin sefere çıkmaması ve gelen İETT araçlarının dolu olması, vatandaşları alternatif yollara yöneltti. Toplu taşıma umudu kalmayan birçok yolcu, taksiyle yoluna devam etmek zorunda kaldı.

İstanbul'da Yola Çıkacaklar Dikkat: Halk Otobüsleri Kontak Kapattı, Duraklarda Kuyruk Oluştu - Resim : 2

3 BİN 20 ARAÇ SEFERDEN ÇEKİLDİ

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, İBB ile yapılan sözleşmeye rağmen yaklaşık dört yıldır ödemelerin düzensiz ve gecikmeli yapıldığını belirterek, 3 bin 20 özel halk otobüsünün bugün itibarıyla sefere çıkmayacağını duyurmuştu. Karar, sabah saatlerinde etkisini ciddi şekilde gösterdi.

İstanbul'da Yola Çıkacaklar Dikkat: Halk Otobüsleri Kontak Kapattı, Duraklarda Kuyruk Oluştu - Resim : 3

İETT'DEN KRİZE YANIT

Gelişmelerin ardından İETT Genel Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, İstanbul'daki toplu taşımanın günlük 64 bin seferle yaklaşık 5 milyon yolculuğu karşıladığı belirtildi ve özel halk otobüslerine verilen mali destekler sıralandı.

İBB'nin, 2020 yılından bu yana Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) kapsamında otobüslerin işletme maliyetlerini karşıladığı, yolcu başına değil, sefer ve kilometre başına ödeme yapıldığı vurgulandı. Bu dönemde 15,8 milyar TL yolculuk gelirine karşılık, İBB'nin toplamda 35,3 milyar TL ödeme yaptığı, bunun da 19,5 milyar TL'lik ilave destek anlamına geldiği ifade edildi.

İstanbul'da Yola Çıkacaklar Dikkat: Halk Otobüsleri Kontak Kapattı, Duraklarda Kuyruk Oluştu - Resim : 4

EK SEFERLER KONULDU

İETT, 1 Haziran 2025'ten itibaren ödeme planının yeniden düzenleneceğini ve alternatif çözüm modelleri üzerinde çalışıldığını duyurdu. Ayrıca, yaşanacak mağduriyeti en aza indirmek amacıyla ek seferler ve yeni hat planlamalarının devreye alındığı bildirildi.

İstanbul'da Otobüs Krizi: İETT Şoförlerinden 'POS Cihazı' Kararıİstanbul'da Otobüs Krizi: İETT Şoförlerinden 'POS Cihazı' KararıGüncel

İstanbullular Dikkat, Toplu Ulaşım Krizi Kapıda! Binlerce Otobüs Kontak Kapatacakİstanbullular Dikkat, Toplu Ulaşım Krizi Kapıda! Binlerce Otobüs Kontak KapatacakGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İETT Otobüs
Son Güncelleme:
Sıcaklıklar Mevsim Normallerini Aşıyor! Meteoroloji Uyardı: Sis, Pus ve Toza Dikkat Sıcaklıklar Mevsim Normallerini Aşıyor! Meteoroloji Uyardı: Sis, Pus ve Toza Dikkat
Ege'deki 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Uzmanlardan Peş Peşe Açıklama Ege'deki Depremin Ardından Uzmanlardan Peş Peşe Açıklama
Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem Ege'de 6 Büyüklüğünde Deprem
Kandilli Duyurdu; Tunceli'de Deprem Kandilli Duyurdu; Tunceli'de Deprem
Hasan Toktaş'tan 'WhatsApp Mesajı' Açıklaması Hasan Toktaş'tan 'WhatsApp Mesajı' Açıklaması
HSK'nın Yeni Üyeleri Resmi Gazete'de Yayımlandı HSK'nın Yeni Üyeleri Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ege'deki 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Uzmanlardan Peş Peşe Açıklama Ege'deki Depremin Ardından Uzmanlardan Peş Peşe Açıklama