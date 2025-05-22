Ege'deki 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Uzmanlardan Peş Peşe Açıklama

Türkiye'de son dönemde artan fay hattı hareketliliği herkesi endişelendiriyor. Son olarak, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde yaşanan deprem panik yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu.

BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya şehirlerinden hissedilen deprem sonrası gözler uzman yorumlarına çevrildi. Kaydedilen şiddetli sarsıntının yeni depremleri tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu oldu.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Girit kuzeyinde meydana gelen 6 büyüklüğünde depremin odağı 70-80 km derindir. Geniş alanda hissedilmesine karşılık önemli bir hasar yaratmayacağını umuyorum." diye yazdı.

Girit kuzeyinde meydana gelen 6 büyüklüğündede depremin odağı 70-80 km derindir.Geniş alanda hissedilmesine karşılık önemli bir hasar yaratmayacağını umuyorum — Okan Tüysüz (@okangeo) May 22, 2025

BAŞKA DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, meydana gelen depremin, Türkiye'de başka bir depremi tetiklemeyeceğini ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Girit'in kuzeydoğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur.M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez."