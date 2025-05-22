Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
AFAD ve Kandilli verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'den de birçok ilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 06.19'da Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
17.7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi Türkiye'nin de birçok kentinde hissedildi. Sarsıntının Libya ve Kıbrıs'ta da hissedildiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2025
Büyüklük:6.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-22
Saat:06:19:36 TSİ
Enlem:35.80528 N
Boylam:25.95361 E
Derinlik:17.7 km
Detay:https://t.co/hRU3B4Y2Sg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu. Depremin 25.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 22, 2025
EGE DENIZI https://t.co/qTokByRyRz
22.05.2025, 06:19:36 TSİ
Büyüklük: 6.1
Derinlik: 25.3 km#Kandilli
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YENİ DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?
Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan, şiddetli depremle ilgili açıklama geldi. Prof. Dr. Ercan, yaşanan sarsıntının, Türkiye'de başka bir depremi tetiklemeyeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan'ın paylaşımı şöyle:
"Girit'in kuzeydoğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur.M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez."
Kaynak: Haber Merkezi