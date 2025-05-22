Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem

AFAD ve Kandilli verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'den de birçok ilde hissedildi.

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Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 06.19'da Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17.7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi Türkiye'nin de birçok kentinde hissedildi. Sarsıntının Libya ve Kıbrıs'ta da hissedildiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu. Depremin 25.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan, şiddetli depremle ilgili açıklama geldi. Prof. Dr. Ercan, yaşanan sarsıntının, Türkiye'de başka bir depremi tetiklemeyeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan'ın paylaşımı şöyle:

"Girit'in kuzeydoğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur.M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez."

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Kaynak: Haber Merkezi

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