Bursa'da 'Lazer Işığı' Tartışmasında Kan Aktı

Bursa İnegöl’de lazer ışığı yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Parkta oturan iki genç bıçaklanarak yaralandı, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

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Bursa'da 'Lazer Işığı' Tartışmasında Kan Aktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir parkta lazer ışığı nedeniyle başlayan tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Kız arkadaşlarıyla oturan Hasan T. (16) ve Ahmet Akif B. (15), kendilerine lazer ışığı tuttukları iddia edilen M.D. (17) ve Ramazan Y. (20) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda iki genç bıçakla yaralandı.

Bursa'da 'Lazer Işığı' Tartışmasında Kan Aktı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, Hasan T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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