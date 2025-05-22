Halatları Koptu, Nehirde Sürüklendi! Duba Restoranda Büyük Panik

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki bir duba restoran, gece saatlerinde halatlarının kopmasıyla akıntıya kapılarak sürüklendi. O sırada içeride bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri restoranı durdurmak için yoğun çaba sarf etti.

Bir süre nehirde sürüklenip balık çiftliği kafeslerine çarpan restoran, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve içindeki müşteriler güvenle tahliye edildi. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA