Sıcaklıklar Mevsim Normallerini Aşıyor! Meteoroloji Uyardı: Sis, Pus ve Toza Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

SİS VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Marmara’nın güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Öte yandan Ege ve Marmara bölgelerinde ise yer yer toz taşınımı etkili olabilir. Yetkililer bu durumun özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşları olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

TERMOMETRELER YÜKSELECEK

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle iç ve güney bölgelerde sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak. En yüksek sıcaklık, 36 dereceyle Adana'da ölçülecek.

RÜZGAR HAFİF, UYARI YOK

Rüzgârın ise kuzey ve doğu bölgelerde güneyli, diğer kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Meteoroloji, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Balıkesir 34°C, İstanbul 29°C. Güneyde sis ve pus görülebilir.

Ege: Az bulutlu ve açık. Denizli 34°C, İzmir 33°C.

Akdeniz: Açık hava hâkim. Adana 36°C, Antalya 30°C. Doğu Akdeniz'de pus görülebilir.

İç Anadolu: Parçalı az bulutlu. Ankara 29°C, Konya 31°C.

Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Samsun 22°C, Trabzon 19°C. Sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

Doğu Anadolu: Genelde açık ve parçalı bulutlu. Malatya 32°C, Erzurum 22°C.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır ve Gaziantep 34°C, Mardin 32°C.

Vatandaşların, artan sıcaklıklara karşı tedbirli olmaları ve özellikle açık alanlarda uzun süre kalacakların güneş çarpmasına karşı dikkatli davranmaları öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi