Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı! İşte İl İl Hava Durumu...

Sıcaklıklar artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde bulutlu bir hava beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde ise genellikle açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

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Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı! İşte İl İl Hava Durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı! İşte İl İl Hava Durumu... - Resim : 1

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı! İşte İl İl Hava Durumu... - Resim : 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu

VAN °C, 21°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den Uyarı! Afrika Sıcakları Kapıda... Termometreler 30 Dereceyi AşacakMeteoroloji'den Uyarı! Afrika Sıcakları Kapıda... Termometreler 30 Dereceyi AşacakGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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