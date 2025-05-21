İstanbullular Dikkat, Toplu Ulaşım Krizi Kapıda! Binlerce Otobüs Kontak Kapatacak

İstanbul'da özel halk otobüsleri, dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs perşembe günü (yarın) seferleri durdurma kararı aldı. 3 bin 41 otobüsün sefer yapmayacağı belirtilirken, diğer toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşanması bekleniyor.

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İstanbullular Dikkat, Toplu Ulaşım Krizi Kapıda! Binlerce Otobüs Kontak Kapatacak

İstanbul'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri 22 Mayıs perşembe günü (yarın), dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı.

'DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI'

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, esnafın dört aydır hiçbir ödeme alamadığını ve verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmediğini vurguladı. "Ayın 15'inde 500 milyon lira ödeneceği söylendi, ancak bu tutarın aktarılmayacağı son anda bildirildi. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" diyen Ovacık, esnafla yapılan istişareler sonucunda bu kararı almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Esnafın, yakıt giderlerini karşılayamaz, personel maaşlarını ödeyemez hale geldiğini belirten Ovacık, "Bu şartlar altında bu işi yürütemeyiz. Bu bizim değil, ödemelerin yapılmamasının bir sonucu. İstanbul halkı mağdur olsun istemiyoruz ama elimizden geleni tükettik" dedi.

TOPLU ULAŞIMDA KAOS BEKLENİYOR

İstanbul'un dört bir yanında hizmet veren 3 binin üzerinde özel halk otobüsü sefere çıkamayacak. Bu durumun özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde toplu ulaşımda ciddi aksamalar yaratması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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