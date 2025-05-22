Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: 509 Göçmen, 49 Organizatör Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Mayıs’ta ülke genelinde yapılan geniş çaplı göç denetimlerinde 432 binden fazla kişinin kimlik kontrolünden geçtiğini, 509 düzensiz göçmen ile 49 organizatörün yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçe karşı 21 Mayıs'ta eş zamanlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolünden geçirildiğini belirten Yerlikaya, 509 düzensiz göçmen ile 27'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 organizatörün yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, denetimlerin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirildiğini, 28 bin 321 personelin görev aldığı operasyonlarda 5 bin 817 noktada sıkı kontrol yapıldığını kaydetti. Metruk binalar, eğlence mekanları, tır garajları, limanlar, otogarlar ve toplu taşıma alanlarında yapılan denetimlerde toplam 18 bin 317 yer kontrol edildi.

Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: 509 Göçmen, 49 Organizatör Yakalandı - Resim : 1

Bakan Yerlikaya, iki yıl önce başlatılan mobil göç aracı uygulamalarıyla yapılan kontrollerin etkisine dikkat çekerek, "İki yıl önce kimlik sorduğumuz her 4 kişiden 3'ü düzensiz göçmendi, bu oran yüzde 74,5'ti. Geçtiğimiz ay ise bu oran yüzde 1,8'e düştü. Artık her 100 kişiden yalnızca 2'si düzensiz göçmen çıkıyor" dedi.

Türkiye'nin artık düzensiz göçte hem hedef ülke hem de transit geçiş noktası olmaktan çıktığını vurgulayan Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığını belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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