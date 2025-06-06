Maaş Ödemelerinde Büyük Değişiklik! Tarih Verildi, Sınır Tümden Değişti
Çalışanların maaş ve diğer hak ediş ödemelerine ilişkin yönetmelikte önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, işverenlerin elden ödeme yapabileceği işçi sayısı sınırı 5’ten 3’e indirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Buna göre, yalnızca 3 ve daha az çalışanı bulunan işverenler maaş, prim ve ikramiye ödemelerini elden yapabilecek. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak bu değişiklikle, daha fazla işçi çalıştıran işverenler için banka üzerinden ödeme zorunluluğu başlayacak.
BANKA ÜZERİNDEN ÖDEME ZORUNLULUĞU GENİŞLETİLDİ
“Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklikle birlikte, işverenlerin doğrudan nakit ödeme yapabileceği çalışan sayısı 2 kişi azaltıldı. Yeni uygulamaya göre, 4 ve üzeri işçi istihdam eden işverenler, tüm ödemeleri çalışanların banka hesaplarına yatırmak zorunda olacak.
ÇALIŞANLARA BANKA HESABI ZORUNLULUĞU
Yönetmelikteki değişiklik yalnızca işverenleri değil, çalışanları da kapsıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, işçilerin kendilerine ait bir banka hesabı açmaları ve bu hesabın bilgilerini işverene iletmeleri zorunlu hale geldi. Böylece, tüm ödeme süreçlerinin kayıt altına alınması ve şeffaflığın artırılması hedefleniyor.
AMAÇ KAYITDIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE
Yönetmelikteki güncelleme, kayıt dışı ödemelerin önüne geçilmesini, işçi alacaklarının belgelenebilir hale getirilmesini ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların azaltılmasını amaçlıyor. Ayrıca, sosyal güvenlik primlerinin doğru ve eksiksiz yatırılmasını sağlamak da düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor.
TÜM GÖZLER 1 TEMMUZ TARİHİNDE
Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2025’te resmen yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra işverenlerin, çalışan sayısına göre ödeme yöntemlerini yasal mevzuata uygun şekilde belirlemeleri gerekecek. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, denetimlerin sıklaştırılması ve uyumsuzluk halinde yaptırımların uygulanması bekleniyor.