Maaş Ödemelerinde Büyük Değişiklik! Tarih Verildi, Sınır Tümden Değişti

Buna göre, yalnızca 3 ve daha az çalışanı bulunan işverenler maaş, prim ve ikramiye ödemelerini elden yapabilecek. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak bu değişiklikle, daha fazla işçi çalıştıran işverenler için banka üzerinden ödeme zorunluluğu başlayacak.