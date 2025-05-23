Aile Boyu Dolandırıcılık: TikTok'ta Servet Gösterisi, Gerçekte Tefecilik Tuzağı!

İzmir'de lüks yaşamlarını TikTok'ta sergileyen Yıldırım ailesinin arkasından tefecilik ve dolandırıcılık çıktı. 5 bin liralık borç senedinin 1 milyon liraya çıkarıldığı, 3 milyonluk villa satışında ise para ve taksi plakasının ortadan kaybolduğu iddia edildi. Savcılık, perdeci Hasan Yıldırım hakkında hapis istemiyle dava açtı.

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Aile Boyu Dolandırıcılık: TikTok'ta Servet Gösterisi, Gerçekte Tefecilik Tuzağı!

İzmir'de lüks villalarda yaşayıp, TikTok'ta bavullarla para paylaşan Yıldırım ailesi hakkında peş peşe dolandırıcılık ve tefecilik suçlamalarıyla davalar açılıyor. Gözler, "perdeci" olarak bilinen Hasan Yıldırım'a çevrildi.

5 BİN LİRALIK BORÇ, 1 MİLYON LİRALIK KABUSA DÖNÜŞTÜ

İzmir'de yaşayan 61 yaşındaki Füsun Enserçakan, 2013 yılında Hasan Yıldırım'dan işsiz kaldığı dönemde 5 bin lira borç aldı. Karşılığında imzaladığı senedin iddiaya göre, tahrif edilerek 300 bin liraya çıkarıldığı ve icra takibi başlatıldığı ortaya çıktı. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre faizlerle birlikte bu miktarın 1 milyon liraya ulaştığı belirtilirken, Enserçakan savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Aile Boyu Dolandırıcılık: TikTok'ta Servet Gösterisi, Gerçekte Tefecilik Tuzağı! - Resim : 1

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik iddiasıyla yürüttüğü soruşturma sonucunda Hasan Yıldırım hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

3 MİLYON LİRA BUHAR OLDU

Soruşturmalarda bir başka mağdurun da Cengiz Ünal olduğu ortaya çıktı. Ünal, Menemen'deki villasını Yıldırım ailesine taksi plakası ve 300 bin lira karşılığında satmak üzere anlaşmıştı. Ancak iddiaya göre, hesabına gönderilen 3 milyon lira geri istendi, taksi plakası ve paradan ise haber alınamadı. Olayın ardından, Yıldırım ailesinin lüks yaşamlarını TikTok'ta teşhir ettikleri görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekti.

Aile Boyu Dolandırıcılık: TikTok'ta Servet Gösterisi, Gerçekte Tefecilik Tuzağı! - Resim : 2

SOSYAL MEDYADA SERVET GÖSTERİSİ

Hasan Yıldırım'ın yeğeni Recep Yıldırım'a ait TikTok hesabında bavullarla nakit para gösterildiği videoların yayılmasıyla birlikte soruşturmalar derinleştirildi. Videolar, dolandırıcılıkla elde edildiği iddia edilen paraların adeta teşhiri niteliğinde değerlendirildi.

Füsun Enserçakan yaşadığı süreci, "5 bin lira için attığım imza hayatımı kararttı. Annemden kalan arsalara bile tedbir koydular. Zor durumdayım, adalete güveniyorum" sözleriyle anlattı.

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Kaynak: Sabah

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