Akrabalar Arasında Çatışma! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 akraba arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Akrabalar Arasında Çatışma! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi Alemdar Sokak'ta sabaha karşı bir silahlı saldırı meydana geldi. H.G. yanındaki H.A.Y. ve S.E. ile birlikte Diyarbakır'dan Ergani ilçesine gelerek, henüz tespit edilemeyen bir nedenle akrabasının evine silahla ateş etti. Evden de karşılık verilince çatışma yaşandı.

Çıkan çatışmada 1 kişi yaralandı. Yaralanan H.A.Y. (18) kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda A.G., M.G., A.G., M.R.G., amca oğulları H.G., ve arkadaşı S.E. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda bir pompalı tüfek 2 tabanca ele geçirildi.

Saldırıya uğrayan evde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, olay ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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