Antalya'daki "Tefeci" Operasyonunda 4 Kişi Tahliye Edildi

Antalya merkezli tefecilere yönelik gerçekleştirilen ve Gazipaşa’da 6 şahsın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gazipaşa, Alanya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında Gazipaşa’da tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıslar, bugün hakim karşısına çıktı.

Şahıslardan Y.A. ve M.K.’nın tutukluluk hallerinin devam edilmesine karar verilirken, M.A.,M.U., A.K., ve A.Ç. hakkında tahliye kararı verildi.

Kaynak: İHA