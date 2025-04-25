Kayıp Çocuklarda ‘Sulama Kanalı’ Gizemi… Bir Çocuğun Daha Cansız Bedeni Bulundu

Son günlerde kayıp olarak aranırken cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocukların listesine bir çocuk daha eklendi. Antalya’da 22 Nisan’dan bu yana kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’un cansız bedeni bisikletinin bulunduğu sulama kanalının çevresinde bulundu.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’dan 22 Nisan’dan itibaren alınmadı. Okul çıkışı arkadaşlarıyla eve yürüyen ve ortalıktan kaybolan Sefa’nın ailesi kayıp ihbarında bulundu.

BİSİKLETİ BULUNMUŞTU

İhbar üzerine çevrede bulunan kameraları inceleyen polis ekipleri 2 çocuğun ifadesine başvurdu. Ekipler, Sefa’nın son görüldüğü yer Burmahancı Mahallesi'nde kanal boyunda araştırma yaptı. Polis araştırmada su kanalında Glavuz'a ait olduğu belirtilen bisikleti buldu.

Kanalın su seviyesinin yüksek olması nedeniyle baraj kapakları kapatıldı, Bisikletin bulunduğu alandan yaklaşık 1 kilometre mesafede Sefa Çağlar Glavuz'un cansız bedenine rastlanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Burmahancı Muhtarı Şahin Büyükavcı, ‘Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Aile Kayserili, Kökez Mahallesinde oturuyor. Allah rahmet eylesin’ açıklamasını yaparken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HEPSİ SULAMA KANALINDA BULUNDU

Adana’da 6 gündür kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali Timi’nin cansız bedeni, sulama kanalında bulunmuştu. Minik Cumali’nin birkaç gün önce sulama kanalı çevresinde terliğine ulaşan ekipler takip ettikleri iz sonrasında aramayı kanalda devam ettirmiş, ardından acı gerçek ortaya çıkmıştı.

5 YAŞINDAKİ BÜNYAMİN

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Aşağı Çinpolat Mahallesi'nde evlerinin yakınında oyun oynayan 5 yaşındaki Bünyamin Saruhan’ın cansız bedeni 3 kilometre uzaklıktaki Obalı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında bulunmuştu.

5 YAŞINDAKİ ALİ

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortadan kaybolan 5 yaşındaki Ali Bulut, mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 sularında sulama kanalında ölü bulunmuştu.

Kaynak: İHA